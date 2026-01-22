Castaños firma convenio con CONAFOR para restaurar áreas degradadas

CASTAÑOS, COAHUILA.- Con el objetivo de impulsar la restauración de áreas degradadas y fortalecer el desarrollo sustentable, el Gobierno de Castaños participó en la firma de convenios del Programa de Compensación Ambiental y Cambio de Uso de Suelo, impulsado por la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR).

En representación de la alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora, asistió el Director de Protección Civil, Luis Enrique Piña, quien encabezó el encuentro junto a la Dra. Nereyda Cruz Maldonado, titular de la Oficina de Representación Estatal de la CONAFOR en Coahuila.

Este programa federal tiene como finalidad compensar los impactos ambientales derivados del cambio de uso de suelo, mediante acciones de restauración ecológica que contribuyen a la recuperación de ecosistemas, la conservación del suelo y el fortalecimiento del entorno rural, beneficiando directamente a comunidades y pequeños propietarios.

Durante la reunión se impartió un curso de derechos y obligaciones, en el que se brindó información detallada a las y los beneficiarios sobre los alcances del convenio, explicando de manera puntual las cláusulas que lo integran, las actividades y compromisos que asumen las partes, así como los plazos de ejecución establecidos.

En este marco, se llevó a cabo la firma de convenios con representantes de ocho comunidades rurales y dos pequeños propietarios, quienes accederán a apoyos destinados a la restauración de áreas degradadas, a través de obras de cercado, conservación de suelo, reforestaciones con plantas de maguey, nopal y mezquite, así como el mantenimiento de dichas reforestaciones.

Al respecto, la alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora destacó que este programa representa un beneficio directo para Castaños, al promover el cuidado del medio ambiente y fortalecer la economía rural:

"La restauración ambiental no solo protege nuestros recursos naturales, sino que también genera oportunidades y fortalece la conciencia ecológica en el municipio", expresó la edil.

Para finalizar, Sifuentes Zamora subrayó que el apoyo otorgado contempla un seguimiento en el que se dará continuidad a las acciones de restauración, con supervisión conjunta entre CONAFOR y los beneficiarios, garantizando el cumplimiento de los objetivos del programa.