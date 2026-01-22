Frontera mejora sus instalaciones deportivas ante el próximo torneo de béisbol

FRONTERA, COAHUILA.- De manera permanente continúan los trabajos de rehabilitación y mantenimiento en los espacios deportivos del municipio, como el campo deportivo "Chacho Favela", uno de los recintos con mayor afluencia y actividad constante. Sari Pérez Cantú, a través de la Dirección de Fomento Deportivo a cargo de Mariana Cisneros, lleva a cabo estas acciones que responden al compromiso de ofrecer instalaciones dignas, seguras y funcionales para quienes practican deporte de manera cotidiana.

Se destacó que el campo "Chacho Favela" es utilizado diariamente por ligas locales, deportistas de distintas edades y familias, por lo que su atención era prioritaria. La administración municipal reconoce que los espacios deportivos no solo forman atletas, sino que también fortalecen valores como la disciplina, el trabajo en equipo y la sana convivencia.

Mariana Cisneros expresó que estas acciones se intensifican ante la próxima realización del Torneo Nacional de Béisbol de la categoría U15, avalado por la FEMEBE, el cual se desarrollará del 1 al 7 de febrero. Este evento tendrá como sedes varios parques del municipio; por ello, adelantó que los trabajos de rehabilitación continuarán en otros campos deportivos que también registran alta utilización.

El objetivo es garantizar espacios adecuados para el desarrollo deportivo, tanto en eventos de carácter nacional como en las actividades diarias de la comunidad. Añadió que se está trabajando de manera coordinada para que cada parque cuente con condiciones óptimas antes, durante y después del torneo.

El deporte es una herramienta fundamental para el desarrollo social, la convivencia y la prevención, por lo que Frontera seguirá invirtiendo esfuerzos y recursos en la mejora continua de los centros deportivos, asegurando que atletas y familias cuenten con espacios en las mejores condiciones posibles.