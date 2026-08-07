Estudiantes vulnerables de Castaños recibirán apoyo escolar con Mochilón 2026

Castaños, Coah.- Con el propósito de contribuir a la economía de las familias y garantizar que estudiantes en condición de vulnerabilidad cuenten con las herramientas necesarias para iniciar el próximo ciclo escolar, la alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora dio arranque a la colecta ´Mochilón 2026´, una iniciativa que permitirá integrar paquetes de útiles escolares para niñas, niños y jóvenes en condición de desventaja.

La iniciativa reunió la participación de funcionarios municipales, empresarios y sociedad civil, quienes realizaron donaciones de cuadernos, colores, marcadores, plumas y diversos materiales escolares, nuevos y en buen estado, con el propósito de que más estudiantes cuenten con las herramientas necesarias este próximo ciclo escolar.

La entrega de los paquetes se realizará de manera coordinada con directores de las instituciones educativas, quienes apoyarán en la identificación de los estudiantes con mayor necesidad, permitiendo que el apoyo llegue directamente a las familias.

"Estaremos muy de cerca con los directores de las escuelas para realizar un estudio y entregar los paquetes directamente a los padres de familia. Lo que buscamos es contribuir a ese gasto tan importante que realizan las familias cada año antes del regreso a clases", señaló en su mensaje la presidenta municipal.

Asimismo, Sifuentes Zamora informó que, al igual que el año anterior, se espera beneficiar a alrededor de 120 estudiantes pero podrían ser muchos más, dependiendo de la respuesta obtenida durante la colecta.

La alcaldesa destacó que el Mochilón 2026 también promovió la cultura del reciclaje y la solidaridad, al invitar a la ciudadanía a donar útiles escolares nuevos o que aún se encontraran en buenas condiciones para darles una segunda vida en beneficio de quienes más los requieren.

Indicó que el Gobierno Municipal complementará el esfuerzo ciudadano con recursos propios para adquirir más materiales escolares y ampliar el alcance del programa, incluyendo el apoyo a estudiantes de comunidades rurales y ejidos, de acuerdo con las necesidades detectadas por los planteles educativos.