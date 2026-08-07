Saltillo se posiciona como destino turístico gracias a la seguridad

SALTILLO, COAH.- La seguridad continúa siendo uno de los principales factores que fortalecen el posicionamiento de Saltillo como destino turístico y de negocios, afirmó el presidente de la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV) de Saltillo, Enrique López.

El dirigente señaló que la posibilidad de transitar con tranquilidad por la entidad representa una ventaja competitiva que incentiva la llegada de visitantes nacionales e internacionales, además de facilitar la realización de eventos culturales y de diversa índole.

"Es uno de los temas que tenemos que seguir engrandeciendo de Coahuila: la seguridad. Poder transitar libremente sin problema. Este tipo de condiciones permite que más artistas, personalidades culturales y visitantes de otras nacionalidades puedan conocer nuestra ciudad", expresó.

Respecto al periodo vacacional de verano, López indicó que aún es prematuro emitir un balance definitivo, ya que los resultados completos se tendrán al concluir agosto. Sin embargo, adelantó que durante las últimas dos semanas de julio se registró una recuperación importante en la actividad turística.

Explicó que la primera mitad de julio presentó un comportamiento débil, pero una vez concluido el Mundial y tras la estabilización de las tarifas aéreas, se reactivaron los viajes, principalmente los relacionados con actividades empresariales.

"Las últimas dos semanas de julio el turismo de negocios registró un incremento de entre el 70 y el 80 por ciento", señaló.

Añadió que actualmente la composición de los visitantes que llegan a Saltillo se mantiene en una proporción aproximada de 70 por ciento por motivos de negocios y 30 por ciento por turismo de placer, lo que ha permitido mantener una ocupación favorable durante la temporada.

Además del turismo cultural, el presidente de la OCV destacó que la ciudad recibe visitantes atraídos por actividades religiosas y deportivas. Como ejemplo, mencionó eventos vinculados al Cristo de las Galeras, así como diversas competencias deportivas que reúnen participantes provenientes de otras ciudades.

"También tenemos eventos deportivos que están atrayendo viajeros de otras ciudades. Vamos bien", concluyó.