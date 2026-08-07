Marimar Treviño destaca la importancia de la comunicación familiar en Saltillo

SALTILLO, COAH.- La diputada local Marimar Treviño Garza llamó a fortalecer la convivencia y comunicación entre padres e hijos como una herramienta para detectar oportunamente problemas de depresión, ansiedad y otras situaciones que pueden afectar la salud mental de adolescentes y jóvenes.

La legisladora señaló que mantener un contacto cercano permite fortalecer los vínculos familiares y generar un entorno de confianza en el que niñas, niños y jóvenes puedan expresar sus preocupaciones antes de que éstas se conviertan en situaciones más difíciles de afrontar.

Explicó que compartir tiempo en familia también facilita identificar cambios en el estado de ánimo o en el comportamiento de los adolescentes, además de brindarles la confianza necesaria para hablar de sus problemas sin temor a ser juzgados.

Treviño Garza destacó que sentirse acompañados y respaldados puede contribuir a reducir el sentimiento de soledad y, con ello, algunos factores de riesgo asociados con conductas suicidas.

La diputada lamentó los casos de suicidio registrados durante las últimas semanas en Saltillo y afirmó que continuará trabajando en temas relacionados con la salud mental, al considerar que su atención es fundamental tanto para jóvenes como para adultos.

Subrayó que el suicidio es un fenómeno multifactorial y que cada caso presenta circunstancias particulares, por lo que consideró necesario que las familias permanezcan atentas a posibles señales de alerta.

"Realmente son muchos factores, se trata de un tema multifactorial, había que revisarse, son datos muy específicos y cada persona es diferente", señaló.

La legisladora insistió en que la sociedad debe mantenerse pendiente de sus seres queridos y que, particularmente en el ámbito familiar, es necesario fortalecer la convivencia para identificar cambios de conducta o factores de riesgo.

Ante cualquier señal de alerta, recomendó buscar apoyo profesional y canalizar a las personas con las autoridades correspondientes o especialistas en salud mental.