Saltillo celebra la Fiesta del Santo Cristo con gran afluencia de visitantes

SALTILLO, COAH.- La Fiesta del Santo Cristo dejó un balance positivo para el Centro Histórico de Saltillo al incrementar la afluencia de visitantes y favorecer la actividad de restaurantes, cafeterías y comercios establecidos, informó la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico.

El presidente de la Asociación, Alan Christian Duarte, señaló que, aunque una parte importante de la derrama económica se concentra en el comercio ambulante, incluso con vendedores provenientes de otras ciudades, los comerciantes establecidos respaldan este tipo de celebraciones por el flujo de personas que generan en el primer cuadro de la ciudad.

"Es cierto que una parte importante de la derrama económica se queda en el comercio ambulante, incluso con vendedores que vienen de otras ciudades. Sin embargo, como comerciantes establecidos siempre vamos a apoyar que la gente venga al Centro Histórico. Lo importante es que nuestras calles tengan vida, que las familias nos visiten y que cada vez más personas conozcan y consuman en los negocios locales", declaró.

La Asociación destacó que la presencia de visitantes durante la festividad contribuyó a fortalecer la actividad económica de los negocios establecidos y favoreció la convivencia en el Centro Histórico.

Asimismo, reconoció el trabajo realizado por las autoridades municipales, en particular por la Dirección de Comercio, Servicios Primarios, Distrito Centro, la Dirección de Turismo y la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, por mantener el orden, la seguridad y la limpieza durante la celebración.

Finalmente, reiteró la importancia de fortalecer este tipo de eventos para ampliar sus beneficios a un mayor número de comercios establecidos y continuar impulsando la actividad económica del Centro Histórico.