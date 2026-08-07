Javier Díaz González presenta avances en mantenimiento de parques en Saltillo

Saltillo, Coah. - El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, destacó que está en marcha la estrategia "Tu Parque al Día", que busca dar mantenimiento a 400 espacios públicos de manera integral.

Durante la segunda sesión del Consejo Ciudadano de Activa tu Parque 2026, el alcalde explicó que esta estrategia se creó con el objetivo de que las plazas y parques de Saltillo no solo se rehabiliten, sino que se mantengan limpios, seguros y en buenas condiciones para el uso diario de las familias.

"Hasta el momento llevamos un 52 por ciento de avance en la rehabilitación de las 400 plazas y parques que forman parte de esta estrategia", apuntó Díaz González.

En este objetivo, trabajan en conjunto el Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN), la dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, de Infraestructura y Obra Pública, así como de Servicios Públicos.

Para coordinar todos los esfuerzos, agregó que se cuenta con una plataforma digital de uso interno que permite planear, dar seguimiento y documentar las intervenciones realizadas en los espacios públicos del municipio.

El director de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Emmanuel Olache Valdés, detalló que los trabajos consisten en reforestación, saneamiento de arbolado, limpieza, deshierbe, poda, pintura, rehabilitación, atención al mobiliario urbano, entre otras acciones, las cuales, insistió, quedan registradas en el Sistema Integral de Gestión de Espacios Públicos para un mejor control.

Durante la segunda sesión del Consejo Ciudadano de Activa tu Parque, el director del Instituto Municipal de Planeación, Alberto Salinas de las Fuentes, dio a conocer los avances que se tienen hasta el momento de este programa insignia de la administración que encabeza el alcalde Javier Díaz González.

El director del Implan comentó que desde la creación del esquema en marzo del año pasado, hasta el momento, son 20 áreas las que han sido rehabilitadas con una inversión global de 45 millones de pesos, con lo que se ha beneficiado de manera directa a más de 170 mil personas.

Al respecto, el alcalde Javier Díaz González dijo que se trata de un programa transversal en el que intervienen diferentes dependencias del Gobierno Municipal de Saltillo.

El edil agradeció, además, a las diferentes empresas, organizaciones y empresarios que se han sumado a esta causa haciendo donaciones para que la rehabilitación de esas áreas sea integral.

Durante la sesión del Consejo Ciudadano de Activa tu Parque también se rindió un informe de los Comités Pro Plaza, en las que se detallaron las acciones que se realizan y las que están en puerta para, en coordinación con los vecinos de cada sector, aprovechar y cuidar los diferentes espacios rehabilitados.

Finalmente se dieron a conocer los logros y alcances que ha tenido la estrategia del torneo de fútbol "Calle por Cancha", de la Dirección de Proximidad Social y Prevención del Delito de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana.