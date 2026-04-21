Óscar Ríos supervisa obras de mejoramiento urbano en San Juan de Sabinas

Con el respaldo y el ejemplo de trabajo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, el alcalde de San Juan de Sabinas, Óscar Ríos Ramírez, realizó un recorrido de supervisión por distintos puntos de Nueva Rosita para constatar los avances en obras y acciones que forman parte de la estrategia integral de mejoramiento urbano que impulsa su administración.

Uno de los puntos principales fue la calle Colón, en la colonia Sarabia, donde se lleva a cabo la pavimentación con concreto hidráulico, una obra prioritaria para las y los vecinos del sector. Durante su visita, el edil destacó que los trabajos registran un avance significativo, aunque aún falta por concluir aproximadamente una cuadra y media, por lo que reiteró que se continuará trabajando sin pausa hasta dejar esta vialidad en condiciones dignas y de calidad.

"Estamos avanzando bien, todavía nos falta una cuadra y media, pero no vamos a detenernos. Este es un compromiso con la gente de la colonia Sarabia y lo vamos a cumplir", expresó.

En el mismo recorrido, el alcalde supervisó las labores de limpieza que se realizan en el libramiento sur, así como en distintos predios de la ciudad, acciones que forman parte de una estrategia permanente para mejorar la imagen urbana, prevenir focos de infección y brindar mayor seguridad a la población.

En este sentido, subrayó que la limpieza de predios se está realizando sin costo para los propietarios, como una medida de apoyo a la ciudadanía; sin embargo, hizo un llamado a la corresponsabilidad social, invitando a las y los dueños a cumplir con el pago del impuesto predial, recurso que permite seguir llevando más obras y servicios a todos los sectores del municipio.

"Estamos apoyando con la limpieza de predios sin cobrar, pero también es importante que los ciudadanos nos ayuden cumpliendo con su predial, porque de ahí salen más obras para San Juan de Sabinas", señaló.

Asimismo, Óscar Ríos Ramírez verificó la instalación de luminarias LED en distintos sectores de Nueva Rosita, una acción que forma parte del programa de modernización del alumbrado público, orientado a mejorar la visibilidad en calles y espacios públicos, fortalecer la seguridad y generar entornos más adecuados para las familias.

El alcalde reiteró que su gobierno se mantiene cercano a la gente, trabajando en territorio y atendiendo de manera directa las necesidades más sentidas de la población, con acciones concretas que impactan en la calidad de vida de las y los habitantes.

"Seguimos jalando con todo, llevando obras, servicios y resultados a cada rincón de San Juan de Sabinas. Nuestro compromiso es claro: trabajar todos los días por el bienestar de nuestra gente", concluyó.