Diego Garduño Guzmán alerta sobre autolesiones en Múzquiz y Sabinas

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- La Fiscalía General del Estado, Delegación Carbonífera, informó que en lo que va del presente año se han registrado seis hechos lamentables en los que personas decidieron acabar con su vida en la Región Carbonífera.

El delegado de la dependencia, Lic. Diego Garduño Guzmán, detalló que tres de estos casos corresponden al municipio de Sabinas y tres más al municipio de Múzquiz.

El funcionario exhortó a la ciudadanía a fortalecer los lazos de confianza y aprovechar los mecanismos de atención que la propia Fiscalía pone a disposición, como las líneas de vida y los servicios de atención ciudadana.

Señaló el servidor público que, fomentar la cohesión social puede ser un factor clave para prevenir este tipo de situaciones.

Garduño Guzmán subrayó que la Fiscalía forma parte de los diferentes sistemas de salud que trabajan de manera integral, analizando no solo la salud física, sino también la emocional, mental y psicológica.

En este sentido, destacó la importancia de atender de manera oportuna cualquier señal de riesgo.

Asimismo, recordó que, bajo la dirección del Fiscal Maestro Federico Fernández, la institución cuenta con líneas de vida y atención ciudadana disponibles para revisar cualquier tema o incidente que pudiera derivar en una crisis, con el objetivo de brindar acompañamiento y prevenir desenlaces fatales.

Finalmente, la Fiscalía reiteró su compromiso de trabajar en coordinación con otras instancias de salud y con la sociedad en general para enfrentar este problema, invitando a la población a acercarse a los servicios disponibles y, a no dudar en pedir ayuda cuando sea necesario.