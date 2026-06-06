Entre aplausos y lágrimas, despiden a Isaías "El Artillero" Rodríguez

CASTAÑOS, COAHUILA.- Familiares, amigos, compañeros del deporte y ciudadanos de Castaños y Monclova dieron este sábado el último adiós a Isaías "El Artillero" Rodríguez, el joven boxeador que falleció tras sufrir una lesión cerebral derivada de una pelea disputada en Cuatro Ciénegas.

La ceremonia religiosa se realizó alrededor de las 10:00 de la mañana en la Capilla Marsan de Monclova, donde decenas de personas se reunieron para acompañar a la familia Rodríguez en uno de los momentos más dolorosos de sus vidas.

Durante la misa se elevaron oraciones por el eterno descanso del joven de 23 años, recordado por su disciplina, humildad y pasión por el deporte. Familiares y amigos destacaron que, además de ser un destacado pugilista, Isaías se había graduado recientemente como ingeniero mecánico industrial con honores, convirtiéndose en un orgullo para Castaños.

Funeral en Monclova

Tras concluir la ceremonia religiosa, el cortejo fúnebre partió hacia el municipio de Castaños, donde a las 12:30 del mediodía se le dio cristiana sepultura en el panteón Santo Cristo, ubicado en la colonia Maravillas.

Entre aplausos, flores y muestras de afecto, el joven fue acompañado hasta su última morada por personas que reconocieron en él a un deportista ejemplar y a un ser humano comprometido con su familia, sus estudios y su comunidad.

Impacto en la comunidad deportiva

La muerte de Isaías ha causado profunda consternación en el ámbito deportivo regional, especialmente entre entrenadores, compañeros y aficionados al boxeo, quienes siguieron de cerca su trayectoria dentro de los cuadriláteros.

Conocido como "El Artillero", el joven construyó una carrera basada en la disciplina y el esfuerzo. Desde los 14 años encontró en el boxeo una pasión que lo llevó a competir en distintos municipios y ciudades del estado, ganándose el respeto de quienes compartieron con él entrenamientos y combates.

Hoy, el boxeo de la Región Centro despide a uno de sus jóvenes talentos. Un guerrero que luchó con valentía dentro y fuera del ring, y cuyo legado permanecerá en la memoria de quienes tuvieron la oportunidad de conocerlo.