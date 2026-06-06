'Revientan' mega fiesta de menores en la Chapultepec

MONCLOVA, COAH.- Lo que para decenas de adolescentes era una celebración por el fin del ciclo escolar terminó en una estampida nocturna, patrullas cerrando calles y varios jóvenes trasladados a la Comandancia Municipal, luego de que autoridades intervinieran una multitudinaria fiesta realizada en la colonia Chapultepec.

El operativo se desplegó durante la madrugada de este sábado sobre la calle Guadalajara, entre Hermosillo y el bulevar Juárez, donde vecinos cansados del escándalo decidieron reportar al sistema de emergencias una reunión que llevaba horas alterando la tranquilidad del sector.

De acuerdo con habitantes de la zona, la fiesta congregó a más de un centenar de adolescentes y jóvenes, muchos de ellos presuntamente consumiendo bebidas alcohólicas mientras la música retumbaba a todo volumen.

A ello se sumaban las constantes aceleraciones de motocicletas y automóviles que recorrían las calles como si se tratara de una pista improvisada.

Ante el temor de que ocurriera una tragedia, vecinos solicitaron la intervención de las autoridades municipales.

Acciones de la autoridad

La llegada de las patrullas puso punto final al festejo. Apenas los asistentes observaron las torretas acercarse, la celebración se convirtió en una escena digna de una estampida.

Decenas de jóvenes emprendieron la huida en distintas direcciones. Algunos brincaron bardas y atravesaron patios de viviendas vecinas, mientras otros abordaron vehículos y motocicletas para escapar antes de ser interceptados.

Los oficiales implementaron un operativo de contención, cerrando accesos estratégicos en las inmediaciones del bulevar Juárez y la calle Hermosillo, logrando asegurar a varios participantes que fueron trasladados a las instalaciones de Seguridad Pública por diversas faltas administrativas relacionadas con la alteración del orden público.

Impacto en la comunidad

Tras el operativo, la calle quedó convertida en el reflejo de la fiesta que terminó abruptamente. Botellas vacías, latas de cerveza, vasos desechables y envolturas quedaron esparcidos sobre banquetas y pavimento.

Incluso, vecinos señalaron que algunos asistentes intentaron ocultar bebidas alcohólicas debajo de vehículos estacionados al percatarse de la presencia policial, aunque el intento resultó inútil.

La situación generó molestia entre las familias del sector, quienes aseguraron que durante varias horas soportaron ruido excesivo, maniobras peligrosas de conductores y una concentración de jóvenes que representaba un riesgo para la seguridad de todos.

Horas más tarde, varios padres de familia acudieron a la Comandancia Municipal para conocer la situación legal de sus hijos y realizar los trámites correspondientes para su liberación.

Aunque la tranquilidad regresó finalmente a la colonia Chapultepec, vecinos esperan que la vigilancia se refuerce para evitar que futuras fiestas de graduación vuelvan a terminar con operativos policiacos, persecuciones improvisadas y calles convertidas en basureros al amanecer.