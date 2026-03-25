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Coahuila

Castaños invita a la ciudadanía a participar en campaña de limpieza

La participación ciudadana es clave para el éxito de la campaña, que busca fomentar una cultura de limpieza y responsabilidad social.

Por Staff / La Voz - 25 marzo, 2026 - 05:26 p.m.
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      CASTAÑOS, COAHUILA.- Con el objetivo de promover entornos más limpios, seguros y saludables, el Gobierno Municipal de Castaños lanzó una invitación a la ciudadanía para participar en la Campaña de Descacharrización, una estrategia que busca reducir focos de infección y prevenir enfermedades como zika, dengue y chikungunya.

      La jornada se llevará a cabo el próximo viernes 27 de marzo a partir de las 9:00 de la mañana en la Plaza Ildefonso Fuentes, ubicada en la colonia Independencia, donde las y los ciudadanos podrán llevar objetos en desuso para su correcta disposición, además de recibir a cambio productos de la canasta básica.

       

      La alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora destacó la importancia de este tipo de acciones preventivas, ya que la limpieza de espacios públicos y privados es fundamental para proteger la salud de la población.

      "Estas campañas no solo nos ayudan a mantener un municipio más limpio, sino que son clave para prevenir enfermedades como el dengue, zika y chikungunya, que suelen proliferar en objetos acumulados donde se estanca el agua. Cuidar nuestro entorno es cuidar a nuestras familias", expresó la edil.

       

      Asimismo, Sifuentes Zamora señaló que la participación ciudadana es esencial para lograr resultados efectivos, por lo que invitó a las familias a sumarse activamente a esta iniciativa, fomentando desde el hogar una cultura de limpieza, reciclaje y responsabilidad social.

      La campaña también busca generar conciencia sobre la correcta disposición de residuos y el impacto positivo que tiene en la calidad de vida de la comunidad, al reducir riesgos sanitarios y mejorar la imagen urbana.

      Para finalizar, la edil reiteró que su administración continuará impulsando programas que prioricen la salud pública y el bienestar de la ciudadanía, trabajando de la mano con la población para construir un Castaños más ordenado, limpio y saludable.

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