Inicia campaña de descacharrización en Castaños

CASTAÑOS, COAHUILA.- Como parte de las acciones preventivas para el cuidado de la salud pública, autoridades municipales de Castaños dieron inicio a la campaña de descacharrización en la colonia Independencia Sur, con el objetivo de eliminar posibles criaderos de mosquitos y reducir el riesgo de enfermedades.

El arranque fue encabezado por la alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora, quien destacó la relevancia de este tipo de programas para salvaguardar el bienestar de las familias.

Durante el evento, realizado en la plaza Coronel Ildefonso Fuentes, la Presidenta Municipal subrayó que la descacharrización es una de las herramientas más efectivas para prevenir la proliferación del mosquito transmisor de enfermedades como dengue, zika y chikungunya.

"Estas acciones son fundamentales para proteger la salud de nuestra población. La prevención empieza desde casa, eliminando objetos que acumulen agua y puedan convertirse en criaderos. Como gobierno, estamos comprometidos en impulsar estrategias que cuiden a nuestras familias y mejoren su entorno", expresó la edil.

Asimismo, Sifuentes Zamora explicó que esta campaña representa el primer paso dentro de una estrategia integral, la cual será reforzada posteriormente con jornadas de fumigación en distintos sectores del municipio.

Este programa se implementará de manera continua en diversas colonias de Castaños, priorizando aquellas zonas con mayor necesidad de intervención para prevenir enfermedades transmitidas por vectores.

De igual forma se dio a conocer que las y los ciudadanos que participen podrán reciclar los objetos recolectados durante la descacharrización y canjearlos por productos de la canasta básica, incentivando así tanto la limpieza de los hogares como el cuidado del medio ambiente.

"Queremos una comunidad más limpia, pero sobre todo más sana. Por eso invitamos a todas y todos a sumarse a esta campaña, ya que la participación ciudadana es clave para lograr resultados efectivos", finalizó.