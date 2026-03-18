Zulmma Guerrero pide fortalecer infraestructura eléctrica en Coahuila

Saltillo, Coahuila.– El acceso a la energía eléctrica se ha consolidado como uno de los pilares fundamentales para la vida cotidiana y el desarrollo económico, al ser indispensable para sectores clave como la salud, la educación, el suministro de agua y la actividad productiva.

Ante el crecimiento sostenido de la demanda energética en México, especialmente en el norte del país, la diputada Zulmma Verenice Guerrero Cázares destacó la urgencia de fortalecer la infraestructura eléctrica para garantizar un suministro confiable que responda a las necesidades actuales y futuras de las familias y del sector productivo.

Datos del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) señalan que la demanda eléctrica nacional ha superado los 52 mil megawatts en años recientes, reflejando la creciente presión sobre el sistema eléctrico. A ello se suma el incremento anual cercano al 3 % en el consumo de energía, impulsado por el desarrollo industrial, el crecimiento urbano y el uso intensivo de sistemas de climatización.

En Coahuila, regiones como Saltillo, La Laguna, la Región Norte y la Carbonífera concentran una alta actividad económica, lo que eleva significativamente la demanda energética y hace indispensable una planeación estratégica que evite interrupciones en el suministro.

La legisladora subrayó que contar con electricidad confiable no solo es un factor económico, sino una condición esencial para una vida digna, al impactar directamente en la salud, la seguridad y el bienestar de la población.

Asimismo, advirtió que las olas de calor registradas en los últimos años han evidenciado la necesidad de contar con un sistema eléctrico robusto, capaz de responder a picos de consumo simultáneos. En este sentido, experiencias internacionales han demostrado que la modernización de redes, el mantenimiento preventivo y la inversión en infraestructura son claves para garantizar la estabilidad energética.

"Fortalecer la infraestructura eléctrica no solo impulsa la productividad, también protege a las familias frente a condiciones climáticas extremas y brinda certidumbre a las comunidades", señaló.

En ese contexto, la diputada presentó un Punto de Acuerdo mediante el cual el Congreso del Estado exhorta respetuosamente a la Secretaría de Energía del Gobierno Federal y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a reforzar las acciones de mantenimiento, modernización y planeación del sistema eléctrico en el norte del país, particularmente en Coahuila.

El objetivo es consolidar una visión de seguridad energética regional que permita anticipar desafíos, sostener el crecimiento económico y garantizar el bienestar de las familias.

Con estas acciones, se busca avanzar hacia un sistema eléctrico más eficiente, transparente y sustentable, capaz de responder a los retos del desarrollo y del cambio climático.