Oscar Ríos Ramírez premia a estudiantes destacados en Nueva Rosita

NUEVA ROSITA, COAH.- La mañana de este miércoles, posterior a la ceremonia conmemorativa por el 88 aniversario de la Expropiación Petrolera, evento realizado en la Escuela Primaria "Lázaro Cárdenas del Río", el alcalde del Municipio de San Juan de Sabinas, Oscar Ríos Ramírez, realizó la entrega de reconocimientos y relojes inteligentes a estudiantes destacados de dicho plantel que dirige la profesora Laura Yaresi Hernández Romero como directora.

El edil destacó que los reconocimientos fueron otorgados a niñas y niños que sobresalen en lo académico, deportivo y cultural, subrayando que su esfuerzo y dedicación son motivo de orgullo para el municipio.

"Ellos son ejemplo de constancia y compromiso, y representan lo mejor de nuestra niñez", expresó durante el evento, la primera autoridad del municipio de San Juan de Sabinas.

Asimismo, Ríos Ramírez anunció que regresará al plantel en el mes de abril, con motivo de la celebración del Día del Niño, para llevar regalos y sorpresas a los estudiantes, lo que generó gran entusiasmo entre los pequeños presentes.

El alcalde enfatizó que la entrega de relojes inteligentes busca incentivar a la comunidad estudiantil a seguir persiguiendo sus sueños y dar lo mejor de sí. "Impulsamos a nuestros niños y niñas porque en ellos está el presente y el futuro de San Juan de Sabinas", señaló.

Con estas acciones, la administración municipal reafirma su compromiso con la educación y el desarrollo integral de la niñez, fortaleciendo los valores de esfuerzo y superación en las nuevas generaciones.