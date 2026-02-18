Contactanos
Yesica Sifuentes inicia campaña de vacunación contra sarampión en Castaños

La campaña de vacunación se llevará a cabo en diversas colonias y comunidades rurales de Castaños.

Por Staff / La Voz - 18 febrero, 2026 - 05:49 p.m.
      CASTAÑOS, COAHUILA.- Como parte de las acciones para fortalecer la prevención y el cuidado de la salud, la alcaldesa de Castaños, Yesica Sifuentes Zamora, dio inicio a la campaña de vacunación contra el sarampión, avanzando en la protección de las familias del municipio.

      El inicio de esta jornada contó con la presencia de la secretaria de Turismo y Pueblos Mágicos de Coahuila, Cristina Amezcua González; personal de la Jurisdicción Sanitaria No. 4; el Departamento de Salud municipal y el equipo de Mejora Coahuila, quienes sumaron esfuerzos en esta importante acción preventiva.

       

      La jornada se llevó a cabo en la plaza principal, donde numerosas familias acudieron de manera responsable para aplicarse la vacuna, demostrando su compromiso con el cuidado de su salud y la de sus seres queridos.

      Durante su mensaje, la presidenta municipal destacó que estas acciones son posibles gracias a la coordinación con el Gobernador Manolo Jiménez Salinas y el coordinador general de Mejora Coahuila, Gabriel Elizondo Pérez, quienes han reiterado el compromiso de trabajar en equipo para salvaguardar la salud de las y los castañenses.

      "La prevención es fundamental para cuidar la salud de nuestra gente. Por eso acercamos estos servicios de manera gratuita y accesible, para que más familias puedan protegerse y evitar brotes como ha ocurrido en otros estados del país", expresó la edil.

       

      Asimismo, Sifuentes Zamora subrayó la importancia de acercar los servicios médicos a todos los sectores del municipio, especialmente a los grupos más vulnerables, mediante acciones preventivas que permitan reducir riesgos y fortalecer la cultura del autocuidado.

      La campaña recorrerá distintas colonias, comunidades rurales de Castaños, planteles educativos, centros de salud, entre otros puntos facilitando el acceso a la vacuna y promoviendo la participación ciudadana.

      Finalmente, la alcaldesa reiteró que el Gobierno Municipal continuará trabajando de manera coordinada con el Gobierno del Estado para seguir cuidando la salud de la población y garantizar el bienestar de todas las familias de Castaños.

