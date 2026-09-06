Lizbeth N solicita cambiar prisión preventiva en Castaños

CASTAÑOS, Coah.- La defensa de Lizbeth N, presidenta de la Fundación Frichem, solicitó modificar la medida cautelar de prisión preventiva para que enfrente en libertad el proceso penal que se le sigue por su presunta responsabilidad en hechos de crueldad y violencia contra animales.

La petición contempla que la imputada permanezca bajo arraigo domiciliario, por lo que el cambio de medida no representa el cierre del proceso ni una determinación de culpabilidad o inocencia.

Lizbeth N permanece vinculada a proceso dentro de la causa penal 763/2026, relacionada con las condiciones en que fueron encontrados perros bajo resguardo de la Fundación Frichem, en Castaños. La investigación complementaria continúa.

El caso se originó tras un operativo realizado en un inmueble de la colonia Libertad, donde fueron localizados decenas de perros en condiciones de deterioro físico. Aunque inicialmente se informó sobre el rescate de 63 animales, la acusación contra Lizbeth N está relacionada específicamente con 53 perros.

De acuerdo con información difundida durante el proceso, los animales presentaban diversos problemas de salud, entre ellos desnutrición, deshidratación e infestaciones de parásitos. Dos de los 53 perros murieron y 51 permanecen bajo el cuidado de asociaciones protectoras y rescatistas.

La búsqueda de la perrita Lía fue uno de los hechos que antecedieron al operativo que llevó a las autoridades hasta el inmueble de Frichem en Castaños. La denuncia de sus propietarios derivó en diligencias que permitieron localizar a los demás animales.

A través de una publicación conjunta, Fundación Milma y otras organizaciones protectoras informaron que la defensa de Frichem solicitó el cambio de la medida cautelar y remarcaron que Lizbeth N continúa vinculada a proceso.

Las organizaciones señalaron que sus abogados continuarán con la estrategia jurídica y que no abandonarán el procedimiento ni dejarán solos a los 51 perros sobrevivientes.

"Por Zeus Julio César. Por Galleta. Por Buck. Por Lázaro. Por Lía", señalaron las asociaciones al recordar a los animales relacionados con el caso y reiterar su exigencia de justicia.

Fundación Milma, Siete Vidas AC, Lobita Dejando Huella, Rescatando Patitas, Andy Rescates, Defensoría Animalista Laguna y Proyecto Génesis, entre otras organizaciones, expresaron que confían en las autoridades y en que el proceso judicial continúe hasta determinar las responsabilidades correspondientes.

La defensa de Lizbeth N busca ahora que la medida cautelar sea modificada para permitirle llevar el proceso fuera de prisión, mientras las organizaciones animalistas mantienen su postura de dar seguimiento al caso y a la situación de los 51 perros sobrevivientes.