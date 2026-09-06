Jornada de búsqueda en vida en Coahuila: colectivos piden donaciones a la ciudadanía

Organizaciones de búsqueda de personas desaparecidas solicitaron el apoyo de la ciudadanía para reunir artículos de higiene, limpieza, alimentos e hidratación que serán utilizados durante una jornada de búsqueda en vida, programada del 20 al 27 de septiembre en la región centro de Coahuila.

La jornada contempla recorridos y diversas acciones encaminadas a localizar a personas desaparecidas que pudieran encontrarse con vida, particularmente en el CERESO, centros de rehabilitación o refugios.

Ante estas actividades, los colectivos hicieron un llamado a la solidaridad de la ciudadanía para reunir los productos necesarios y contar con las condiciones adecuadas para realizar los recorridos.

Entre los artículos de higiene personal que se requieren se encuentran pasta y cepillos dentales, jabón, shampoo, papel higiénico y toallas sanitarias.

También solicitan artículos de limpieza, como jabón para ropa, escobas, trapeadores, Fabuloso, Pinol y cloro. Para la hidratación y alimentación durante la jornada se requieren botellas de agua, electrolitos, barras de granola, azúcar, platos y vasos desechables, cubiertos, café, galletas y jugos.

Los organizadores señalaron que cada donación representa un apoyo para las familias que participan en las acciones de búsqueda y contribuye a fortalecer las condiciones necesarias para realizar los trabajos.

La campaña es impulsada por Búsqueda Nacional en Vida, Familias Unidas, Juntos en Acción y Juntas y Juntos por la Búsqueda en Vida, organizaciones que buscan sumar esfuerzos para mantener la esperanza de localizar a las personas que continúan desaparecidas.

Las personas interesadas en realizar alguna donación pueden comunicarse con Nancy Ramón, presidenta de Juntos en Acción, al número 866 107 6244.

"Sumemos esfuerzos por la dignidad y la esperanza de quienes buscamos", es el llamado de los colectivos a la comunidad.