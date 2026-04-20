Castaños mejora espacios deportivos para la convivencia familiar

CASTAÑOS, COAHUILA.- Con el firme compromiso de impulsar el deporte y garantizar espacios dignos para la convivencia familiar, el Gobierno Municipal de Castaños, encabezado por la alcaldesa Yesica Sifuentes, continúa avanzando en la rehabilitación y mejora de áreas deportivas en distintos sectores de la ciudad.

En esta ocasión, se llevaron a cabo trabajos de mantenimiento y rehabilitación en el Polideportivo de la colonia Libertad, en coordinación con el departamento de Deportes, con el objetivo de ofrecer instalaciones en mejores condiciones para el desarrollo de actividades físicas y recreativas.

Estas acciones están orientadas a beneficiar principalmente a niñas, niños y jóvenes, brindándoles espacios adecuados que fomenten la sana convivencia, el trabajo en equipo y la construcción de hábitos saludables.

Al respecto, la alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora destacó que el fortalecimiento de la infraestructura deportiva es una prioridad para su administración, al ser un factor clave en la prevención social y en el desarrollo integral de la población.

"El deporte transforma vidas, aleja a nuestras juventudes de entornos de riesgo y fortalece el tejido social. Por ello, seguiremos invirtiendo y trabajando de manera constante en la rehabilitación de espacios públicos que permitan a nuestras familias convivir en entornos seguros y dignos", señaló la edil.

Asimismo, Sifuentes Zamora reiteró que continuarán con estas acciones como parte de una estrategia continua que busca recuperar y dignificar más espacios públicos en todo el municipio, consolidando una cultura deportiva incluyente y accesible para todas y todos.

Con estas iniciativas, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de seguir construyendo comunidades más saludables, activas y unidas, donde el deporte sea un pilar fundamental para el bienestar social.