Castaños avanza en obra pública: pavimentación de calle Juan de Dios Peza

CASTAÑOS, COAHUILA.- El programa de obra pública que impulsa la alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora continúa transformando el municipio de Castaños con acciones concretas que fortalecen la movilidad, la seguridad vial y el desarrollo urbano ordenado.

Como parte de este esfuerzo, se mantienen en marcha los trabajos de pavimentación de 316.60 metros cuadrados en la calle Juan de Dios Peza, ubicada en la colonia Libertad Oriente, donde actualmente se realiza la conexión con el bulevar Santa Cecilia, mejorando de manera significativa la circulación vehicular en este sector.

Con esta obra se da respuesta a una solicitud que por años realizaron las y los vecinos de la zona, logrando la pavimentación de un tramo estratégico y su conexión directa con una de las principales vialidades del municipio. Este proyecto no solo beneficia a las familias de la colonia Libertad Oriente, sino también a las y los alumnos del CECyTEC Castaños, así como a habitantes de la colonia Poniente que transitan diariamente hacia la zona Oriente, incrementando la seguridad vial y facilitando una movilidad más ágil y ordenada.

La presidenta municipal Yesica Sifuentes Zamora destacó que estas acciones forman parte de una estrategia integral enfocada en mejorar la infraestructura vial de Castaños, garantizando calles dignas, seguras y mejor conectadas, lo que contribuye directamente a elevar la calidad de vida de las familias castañenses.

"Con esta obra fortalecemos la vialidad del municipio, incrementamos la seguridad y promovemos una movilidad más ordenada y eficiente para todas y todos", señaló la edil.

Asimismo, Sifuentes Zamora subrayó que estos proyectos son posibles gracias al trabajo coordinado con el Gobernador del Estado, Manolo Jiménez Salinas, cuyo respaldo ha sido fundamental para impulsar obras que generan bienestar social y fortalecen el crecimiento ordenado del municipio.

"Seguiremos trabajando de manera cercana y coordinada con el Gobernador del Estado, sumando esfuerzos para que la obra pública siga llegando a cada colonia y se traduzca en beneficios reales para nuestra comunidad", finalizó.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Castaños reafirma su compromiso de no detener el ritmo de trabajo en materia de infraestructura, avanzando con responsabilidad y planeación para construir un municipio con vialidades más seguras, ordenadas y preparadas para el desarrollo.