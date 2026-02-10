Prevención de rickettsiosis en Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- Con el objetivo de prevenir casos de rickettsiosis en el municipio, el departamento de Protección Animal de Frontera mantiene brigadas de baños garrapaticidas en distintos sectores de la ciudad, informó la coordinadora Tuilzie Ibarra Vázquez, quien destacó que estas acciones buscan anticiparse a la temporada de calor intenso y evitar situaciones de riesgo como las registradas recientemente al sur de Coahuila.

La funcionaria explicó que en cada visita a las colonias se atienden en promedio alrededor de 150 mascotas, a las que se les aplica un baño especial para eliminar garrapatas y pulgas, además de un medicamento líquido preventivo para reforzar la protección contra estos parásitos.

"Por instrucciones de la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú se nos encomendó trabajar en la prevención antes de la temporada de calor intensa, cuando aumenta la aparición de estos bichos. Aunque también en invierno hemos tenido plagas en la región, por eso buscamos actuar de manera anticipada", señaló.

Durante las brigadas, personal especializado también brinda recomendaciones a los dueños de mascotas, entre ellas evitar bañar a los perros poco tiempo después de la aplicación del tratamiento, a fin de garantizar la efectividad del medicamento.

Ibarra Vázquez destacó que el servicio es totalmente gratuito y que, incluso, en caso de que las personas no puedan llevar a sus mascotas a las jornadas, se les proporciona el medicamento con la dosis exacta según el tamaño del animal, junto con las instrucciones necesarias para su correcta aplicación.

Finalmente, informó que hasta el momento no se han registrado casos de rickettsiosis en Frontera, sin embargo, las acciones preventivas continuarán en diferentes colonias para mantener protegida a la población y a sus mascotas.