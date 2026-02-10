Comerciantes ambulantes buscan pulga en colonia 10 de Mayo

FRONTERA, COAHUILA.- Vecinos de la colonia 10 de Mayo manifestaron su aprobación para la instalación de una "pulga" en el sector, así lo externaron junto a comerciantes ambulantes durante una visita realizada a la Presidencia Municipal, donde sostuvieron diálogo con autoridades locales para revisar la viabilidad del proyecto.

Fue alrededor de las 11:00 de la mañana cuando los ciudadanos arribaron al edificio municipal, obteniendo una respuesta favorable por parte de los funcionarios, quienes informaron que este miércoles se conformará un comité en la plaza del sector con el objetivo de analizar la propuesta directamente con los habitantes de la colonia.

En la reunión estuvo presente el líder de la Unión de Comerciantes Ambulantes, Rogelio Iracheta, quien dialogó con los representantes municipales y los vecinos interesados en la instalación del tianguis. Las autoridades solicitaron paciencia tanto a comerciantes como a residentes, ya que es necesario cumplir con los protocolos correspondientes y realizar revisiones con las direcciones de Salud, Transporte y Vialidad antes de autorizar formalmente la actividad.

De acuerdo con lo planteado, la pulga se pretende instalar los sábados por la tarde, buscando generar actividad económica y opciones de comercio para las familias del sector, siempre bajo lineamientos que garanticen el orden y la seguridad.