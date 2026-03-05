Módulo de atención en Castaños apoyará a mujeres afectadas por violencia

CASTAÑOS, COAHUILA.- Con el objetivo de fortalecer la atención a mujeres víctimas de violencia, el municipio de Castaños instalará un módulo de atención dentro de las instalaciones de la Fiscalía de las Mujeres y la Niñez, donde se dará seguimiento puntual a los casos que se registren en la localidad.

La alcaldesa Yesica Sifuentes informó que este espacio permitirá trabajar de manera coordinada con las autoridades para aplicar los protocolos correspondientes y brindar acompañamiento a las afectadas. "Siempre estamos fortaleciendo el desarrollo integral de las mujeres y trabajando arduamente. En Castaños ya tenemos instalados los Puntos Violeta y también brindamos apoyo a través del DIF con servicios de salud y apoyo alimentario", señaló.

La edil explicó que el nuevo módulo estará ubicado en el área de Seguridad Pública dentro de la Fiscalía, desde donde se dará seguimiento a cada caso conforme a los protocolos establecidos por las autoridades.

Indicó que el municipio cuenta con la Fiscalía de las Mujeres y la Niñez de Coahuila, instancia con la que se mantiene coordinación para atender las denuncias y garantizar que las víctimas reciban la orientación y respaldo necesarios. Asimismo, destacó que la administración municipal trabaja de la mano con Seguridad Pública, cuyos elementos atienden reportes en las colonias cuando se presentan situaciones de violencia, canalizando los casos a las instancias correspondientes.

Sifuentes reiteró que las mujeres del municipio cuentan con el respaldo de su administración y de las dependencias encargadas de atender este tipo de problemáticas, con el fin de garantizar su seguridad y bienestar.