Castaños: Yesica Sifuentes coordina operativo por lluvias intensas

CASTAÑOS, COAHUILA.- El Gobierno Municipal de Castaños mantiene un operativo de atención permanente tras las intensas lluvias registradas el martes, con un saldo preliminar de 75 reportes atendidos, de los cuales alrededor de 10 correspondieron a afectaciones de mayor gravedad.

La alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora encabezó las acciones de respuesta junto con el coordinador regional de Mejora Coahuila, José Cerda, al recorrer las colonias con mayor vulnerabilidad para supervisar las condiciones de las viviendas y coordinar apoyos con Protección Civil, Seguridad Pública, personal de Mejora Coahuila, funcionarios municipales y dependencias estatales.

Durante la contingencia, el Ayuntamiento movilizó motobombas y equipo especializado para retirar agua acumulada en viviendas afectadas, además de entregar kits de limpieza para apoyar a las familias en la recuperación de sus hogares.

Como parte del protocolo preventivo, el Gobierno Municipal habilitó dos albergues temporales, uno para hombres y otro para mujeres, niñas y niños. Aunque no fue necesario utilizarlos, permanecieron disponibles ante cualquier eventualidad. Las personas que solicitaron resguardo fueron canalizadas con familiares.

Sifuentes Zamora destacó que la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y la rápida movilización de las brigadas permitieron atender la emergencia sin registrar pérdidas humanas.

"Afortunadamente no tuvimos pérdidas humanas y eso es lo más importante. Los daños materiales poco a poco podrán recuperarse y como Gobierno Municipal vamos a respaldar a quienes registraron afectaciones más severas. Las familias saben que cuentan con nuestro apoyo", expresó la alcaldesa.

La Edil señaló que estas acciones forman parte del trabajo coordinado con el gobernador Manolo Jiménez Salinas para mantener una atención cercana a la ciudadanía durante situaciones de emergencia.

Informó que las brigadas continuarán con recorridos en los sectores afectados mientras persistan las probabilidades de lluvia, con el objetivo de evaluar daños, dar seguimiento a reportes y prevenir riesgos.

Finalmente, llamó a la población a mantenerse informada mediante canales oficiales del Ayuntamiento y evitar cruzar calles, arroyos o vialidades inundadas debido al riesgo que representan las corrientes de agua.