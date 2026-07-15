Gabriel Elizondo impulsa el Semillero Legislativo en Coahuila

Saltillo, Coah.- Con el objetivo de acercar a las y los jóvenes al trabajo legislativo y fortalecer su participación en la vida democrática del estado, el Senador Gabriel Elizondo Pérez presentó el proyecto "Semillero Legislativo", el cual consta de un Parlamento Juvenil y Estudiantil en el que los universitarios podrán conocer, investigar y adquirir experiencia en la creación de iniciativas de ley.

A través de este ejercicio, se busca que estudiantes de instituciones públicas y privadas conozcan de manera práctica el funcionamiento del Senado de la República, por lo que a través de esta actividad podrán integrar comisiones, debatir iniciativas y construir propuestas para atender los principales retos de Coahuila así como del país.

Gabriel Elizondo destacó que este proyecto busca abrir espacios para que las nuevas generaciones hagan escuchar su voz y contribuyan con ideas que puedan convertirse en acciones reales.

"Este será un espacio para debatir, proponer y convertir buenas ideas en iniciativas que lleguen hasta el senado, queremos escuchar sus necesidades, sus preocupaciones e inquietudes para trabajar por el bien de nuestra entidad".

"Semillero Legislativo" también brindará capacitación a las y los participantes en temas como técnica legislativa, debate parlamentario y construcción de acuerdos, fortaleciendo habilidades de liderazgo, investigación, argumentación y trabajo en equipo.

La convocatoria será emitida en los próximos meses donde se darán más detalles para los jóvenes universitarios que deseen participar.

Durante la presentación de este proyecto, participaron directivos de diversas instituciones así como líderes universitarios de la región sureste así mismo se busca involucrar a estudiantes y universidades de todo el estado.