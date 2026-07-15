Fernando Rodríguez denuncia corrupción en el PT: Coahuila

CIUDAD DE MÉXICO. — El diputado local del Partido del Trabajo (PT) en Coahuila, Fernando Rodríguez, acudió a la capital del país para formalizar una serie de denuncias contra figuras clave de su propio partido, acusándolos de traicionar la voluntad ciudadana y participar en actos de corrupción y violencia.

Rodríguez interpuso una demanda de juicio político contra el diputado federal Ricardo Mejía Berdeja, a quien señala de haber "comprado" la lealtad política y distribuido candidaturas a conveniencia personal. Según el legislador, Mejía Berdeja negoció la diputación local que correspondía a miles de coahuilenses a cambio de un departamento de lujo en la zona de Polanco, registrado a nombre de Antonio Flores.

El legislador aseguró contar con las documentales del Registro Público de la Propiedad para sustentar sus dichos y afirmó que Mejía ha convertido al PT en la entidad en un "narcopartido", debido a sus presuntas relaciones con personas de dudosa reputación. "Vine a desenmascararlo a él y a Tony Flores ante la fracción parlamentaria", declaró Rodríguez.

Fernando Rodríguez también solicitó formalmente el desafuero del diputado local Antonio "Tony" Flores Guerra. La denuncia incluye acusaciones por hostigamiento y agresiones verbales y físicas contra personal del Congreso y diputadas, específicamente mencionando el caso de la legisladora Marimar. Rodríguez calificó a Flores como un "ciudadano violentador" y "misógino" que no tiene cabida en la legislatura.

Aunado a la violencia, Rodríguez denunció que Flores Guerra ha presentado iniciativas de ley plagiadas de otros estados, sin siquiera retirar los logotipos originales, y que presume un estilo de vida de "fantoche" con vehículos de 8 millones de pesos, contrastando con la necesidad de los obreros de Coahuila.

Finalmente, el diputado Rodríguez entregó oficios a los coordinadores parlamentarios Ricardo Monreal (Morena) y Reginaldo Sandoval (PT) para solicitar la intervención de la Fiscalía General de la República en el caso de Altos Hornos de México (AHMSA).

Denunció que ejecutivos ligados a Alonso Ancira, en complicidad con el síndico, están vendiendo ilegalmente activos de la empresa como carbón, ceniza y maquinaria. Además, reveló la existencia de una "nómina secreta" que beneficia a altos directivos mientras se mantiene bajo amenaza a los trabajadores de confianza, a quienes no se les paga su salario.