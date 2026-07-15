Protección Civil ayuda a adultos mayores tras inundación en Múzquiz

MÚZQUIZ, COAH.- Elementos de Protección Civil Municipal, por indicaciones de la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez, atendieron una emergencia por inundación en un domicilio ubicado en la calle Jacobo Chapa número 1005, en el barrio Santísimo Redentor, donde auxiliaron a dos adultos mayores con discapacidad afectados por las constantes lluvias.

Los afectados fueron identificados como Nicolás N de 78 años y María López de 70, quienes reportaron el ingreso de agua a su vivienda debido a los escurrimientos generados por las precipitaciones registradas en los últimos días.

Al llegar al lugar, el personal de emergencia constató que el nivel del agua continuaba incrementándose al interior del inmueble, por lo que implementó acciones para reducir el riesgo a los habitantes.

Para retirar el agua acumulada, los rescatistas utilizaron una motobomba con la que realizaron el desagüe de la vivienda hasta disminuir el nivel de la inundación.

Las labores se desarrollaron en coordinación con cuadrillas de personal de otras dependencias, como bomberos, brindando apoyo a los residentes durante la atención de la contingencia.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población a reportar oportunamente cualquier situación de riesgo ocasionada por las lluvias, a fin de brindar atención inmediata y prevenir mayores afectaciones.