CDHEC recibe 60 quejas por abuso de autoridad en Múzquiz

MÚZQUIZ, COAH.- La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC), a través de la Sexta Visitaduría en la Región Carbonífera, ha recibido cerca de 60 quejas por presunto abuso de autoridad, en su mayoría contra corporaciones policiales, informó el visitador titular, licenciado José Fernando Menchaca Reyna.

El funcionario precisó que aproximadamente el 40 % de las quejas presentadas ya fueron resueltas, como parte del seguimiento que la dependencia brinda a cada uno de los expedientes.

Señaló que las inconformidades corresponden a casos atendidos por la Visitaduría, la cual mantiene el proceso de investigación y resolución conforme a sus atribuciones.

Menchaca Reyna también dio a conocer que la Comisión se prepara para el éxodo vacacional previsto del 20 al 30 de este mes, con el propósito de garantizar la atención a la ciudadanía.

Indicó que durante ese periodo la dependencia establecerá guardias de atención en sus oficinas ubicadas en la ciudad de Nueva Rosita, a fin de recibir quejas y brindar orientación a quienes lo requieran.

La CDHEC reiteró que continuará ofreciendo sus servicios durante el periodo vacacional para asegurar la protección y defensa de los derechos humanos en la Región Carbonífera.