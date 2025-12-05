Yesica Sifuentes entrega obra de pavimentación en Castaños

CASTAÑOS, COAHUILA.- Siguiendo con el intenso programa de obra pública, la Alcaldesa de Castaños, Yesica Sifuentes Zamora, hizo entrega de la obra de pavimentación de la calle 10 de Mayo, en la colonia Venustiano Carranza, con el objetivo de garantizar vialidades dignas, seguras y funcionales para la población.

Acompañada de la Diputada Local Guadalupe Oyervides; del Coordinador de Mejora Coahuila en la Región Centro, José Cerda; funcionarios municipales y vecinos del sector, se inauguró esta importante obra ubicada en la zona cercana al Jardín de Niños Manuel Acuña, beneficiando directamente a niñas, niños, docentes y familias que transitan diariamente por esta zona.

La obra de pavimentación de la calle 10 de mayo entre profesor Ramón Ortiz y la calle Dra. Lupita de las Fuentes con una inversión de 1 millón 634 mil pesos.

La Presidenta Municipal destacó que la mejora de vialidades es una prioridad para su administración, pues contar con calles en óptimas condiciones no solo facilita la movilidad, sino que también incrementa la seguridad vial y la calidad de vida de las familias.

"Durante la campaña, algunos padres de familia y vecinos se acercaron para solicitarnos esta obra de pavimento que beneficia a quienes transitan a diario por este lugar. Tiene como objetivo mejorar las vialidades de las zonas escolares, convencidos de que nuestros niños merecen buenos entornos para desarrollarse integralmente", expresó la alcaldesa.

Asimismo, Sifuentes Zamora agradeció el respaldo del Gobernador del Estado, Manolo Jiménez Salinas, subrayando que la coordinación entre ambos niveles de gobierno ha permitido avanzar con mayor firmeza en proyectos de infraestructura, programas sociales y acciones que responden a las necesidades de la comunidad.

"Quiero agradecer al Gobernador de Coahuila por todos los recursos invertidos en nuestro municipio. Esta obra se suma a las distintas vialidades que hemos mejorado en los últimos meses, buscando siempre elevar la calidad de vida de las familias de los distintos sectores de Castaños", afirmó.

Asimismo, la edil señaló que estas obras representan el compromiso de trabajar con voluntad, unidad y enfoque social, recordando que una comunidad con calles seguras y bien trazadas es una comunidad que avanza.

"Todas estas acciones son la muestra del trabajo coordinado, en unidad y sin distinción, que hemos realizado para sacar adelante a Castaños", finalizó.