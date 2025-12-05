Sari Pérez Cantú regula horario de venta de bebidas alcohólicas en Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- Con el objetivo de fortalecer al comercio formal, ordenar la operación durante la temporada decembrina y reducir las actividades clandestinas, durante la Vigésima Novena Sesión de Cabildo, presidida por la alcaldesa Sari Pérez Cantú, el Ayuntamiento de Frontera aprobó la ampliación del horario de venta de bebidas alcohólicas para la temporada decembrina. La medida estará vigente hasta el 31 de diciembre.

El secretario del Ayuntamiento, Daniel López Gaytán, informó que esta disposición permitirá ordenar la actividad económica de fin de año, brindando certeza a los comercios y garantizando un marco regulado para su funcionamiento.

Distribuidores y depósitos de cerveza, expendios de vinos y licores, misceláneas, tiendas de abarrotes y supermercados podrán operar en un horario de lunes a sábado, de 10:00 a 23:59 horas, y los domingos, de 14:00 a 23:59 horas.

Bares, cantinas, cervecerías, ladies bar, cabarets, discotecas bar, clubes sociales y deportivos, hoteles, moteles y centros de espectáculos, deportivos o recreativos podrán operar de lunes a domingo, de 11:30 horas de un día a las 02:00 horas del día siguiente.

La alcaldesa Sari Pérez aseguró que su administración mantiene un diálogo permanente con los distintos sectores productivos y que esta medida responde a las necesidades expresadas por comerciantes, siempre priorizando el orden, la legalidad y el crecimiento económico del municipio. Señaló que la ampliación también contribuirá a inhibir el clandestinaje y a generar entornos más seguros para la ciudadanía.

Finalmente, el secretario del Ayuntamiento, Daniel López Gaytán, destacó que el Gobierno Municipal seguirá generando condiciones que impulsen la actividad económica de Frontera y favorezcan el desarrollo de las familias del municipio.