Prepa Abierta para Mujeres: Yesica Sifuentes promueve educación en Castaños

CASTAÑOS, COAHUILA.- Con el firme compromiso de fortalecer la educación y generar mayores oportunidades para las mujeres, la alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora dio inicio al programa de Prepa Abierta para Mujeres, realizado en la biblioteca de la colonia California.

Este programa, impulsado por la señora Paola Rodríguez López, titular de Inspira Coahuila, representa un importante paso para seguir fomentando el desarrollo personal y profesional de las mujeres castañenses, brindándoles la oportunidad de retomar y concluir sus estudios de nivel medio superior.

La Presidenta Municipal destacó que la educación es una herramienta fundamental para transformar vidas, por lo que su administración trabaja constantemente para acercar este tipo de programas a quienes más lo necesitan.

"Sabemos que muchas mujeres no pudieron terminar su preparatoria por diversas circunstancias, pero hoy queremos decirles que nunca es tarde para seguir preparándose. Desde nuestro gobierno estamos comprometidos en abrir más espacios y generar condiciones que les permitan superarse y alcanzar sus metas", expresó la edil.

El programa de Prepa Abierta ofrece facilidades para que las participantes continúen con su formación académica, proporcionándoles herramientas que no solo fortalecen su crecimiento personal, sino que también amplían sus oportunidades laborales.

Para finalizar, Sifuentes Zamora subrayó que impulsar la educación de las mujeres es invertir en el bienestar de las familias y en el desarrollo del municipio, ya que una mujer preparada contribuye directamente al progreso de su comunidad.

Asimismo, reiteró que el Gobierno Municipal y el Gobierno del Estado seguirán trabajando en la implementación de acciones que promuevan la igualdad de oportunidades y el acceso a la educación, convencidos de que el fortalecimiento del conocimiento es clave para construir un mejor futuro.