INAH inicia restauración de pinturas rupestres en Cuatro Ciénegas

CUATRO CIENEGAS, COAHUILA.- Especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) arribaron este miércoles a la Cueva Pinta, ubicada en el cañón de La Lagartija, para iniciar trabajos de restauración de pinturas rupestres que fueron dañadas tras un saqueo ocurrido a inicios de 2025.

El ataque al sitio se registró en enero del año pasado, cuando sujetos utilizaron un taladro para sustraer ilegalmente la pintura de una mano, provocando severos daños en el panel rupestre y generando indignación entre la comunidad y autoridades culturales.

Para llevar a cabo las labores de intervención, se dispuso de una vivienda como hospedaje para el equipo encabezado por la especialista Sandra Cruz Flores, quien junto a otras seis expertas de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural permanecerá en la región por un periodo de tres meses.

Durante su estancia, además de los trabajos técnicos de restauración, se impartirá un taller presencial enfocado en la conservación del patrimonio, con el objetivo de sensibilizar a la población sobre la importancia de proteger estos vestigios históricos.

El equipo se trasladará diariamente al sitio arqueológico, localizado en la sierra, dentro del rancho Cuates de Australia, donde se ubica la Cueva Pinta, lugar que resguarda evidencia invaluable de la actividad humana en la región.

De acuerdo con el INAH, este espacio contiene pinturas rupestres con una antigüedad que oscila entre los 500 y 2 mil años, elaboradas por distintos grupos de cazadores-recolectores, lo que lo convierte en un patrimonio de alto valor histórico.

Tras los hechos vandálicos, la delegación del INAH, a través de su área jurídica, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra quien o quienes resulten responsables. Asimismo, se solicitó la intervención de un Ministerio Público Federal para llevar a cabo las investigaciones, sin que hasta el momento se haya identificado a los responsables.