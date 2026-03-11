Brigada de vacunación en Castaños protege a trabajadores de FreightCar America

CASTAÑOS, COAHUILA.- Con el objetivo de fortalecer las acciones de prevención y proteger la salud de la población, el Departamento de Salud de Castaños en coordinación con la Jurisdicción Sanitaria 04, llevó a cabo una brigada de vacunación dirigida a trabajadores de la empresa FreightCar America, acercando servicios de atención directamente a los centros de trabajo.

Siguiendo indicaciones de la alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora, personal de salud realizó esta jornada preventiva en la que se aplicaron 165 dosis de la vacuna contra el Sarampión, contribuyendo a reforzar la protección de los trabajadores y prevenir posibles brotes de esta enfermedad.

Estas acciones forman parte de una estrategia de salud preventiva que busca ampliar la cobertura de vacunación en el municipio y fomentar una cultura de cuidado y protección entre la ciudadanía.

Al respecto, la presidenta municipal destacó la importancia de acercar los servicios de salud a la población, especialmente a quienes por sus horarios laborales tienen mayor dificultad para acudir a los centros médicos.

"Para nuestro gobierno es una prioridad cuidar la salud de las familias de Castaños. Por eso estamos llevando brigadas de vacunación a escuelas, espacios públicos y centros de trabajo, para facilitar el acceso a los servicios de salud y prevenir enfermedades que pueden afectar a nuestra comunidad", señaló la alcaldesa.

Asimismo, Sifuentes Zamora reiteró que su administración mantiene un trabajo coordinado con el gobernador Manolo Jiménez Salinas y con las autoridades sanitarias del estado, con el objetivo de fortalecer las acciones de prevención y garantizar que los programas de salud lleguen a más sectores de la población.

De igual forma, se dio a conocer que en los próximos días se estarán realizando visitas a otras empresas del municipio para continuar con estas brigadas y acercar los servicios de vacunación a más trabajadores, reforzando así la protección de la población y el bienestar de las familias de Castaños.