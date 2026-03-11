Arreada Múzquiz 2026 y Cazuelazo: eventos que impulsan el turismo en la región

REGION CARBONÍFERA, COAH.- La Región Carbonífera se prepara para recibir a los turistas, debido a una serie de eventos programados a partir del presente mes de marzo.

Estas actividades generarán una significativa derrama económica en los municipios participantes, expresó la subsecretaria de turismo en esta cuenca, maestra Diana Guadalupe Haro Martínez, destacando que la programación contempla actividades de gran atractivo para visitantes y habitantes de esta región.

Entre los eventos más esperados se encuentra la Arreada Múzquiz 2026 "Réplica de la Antigüedad", que celebrará su Segunda Edición los días 14 y 15 de marzo en el Pueblo Mágico de Múzquiz.

Esta actividad, que combina tradición y cultura, busca consolidarse como un referente turístico en la región, atrayendo a familias y turistas interesados en conocer las raíces y costumbres locales.

Asimismo, se llevará a cabo el tradicional Cazuelazo en San Juan de Sabinas, además de proyectos de ciclismo y festivales gastronómicos en el municipio de Progreso.

Estas actividades, señaló Haro Martínez, forman parte de una estrategia integral para diversificar la oferta turística y posicionar a la Región Carbonífera como un destino de primer nivel.

La funcionaria subrayó que la invitación está abierta para que la ciudadanía recorra los municipios y participe en las celebraciones, con el objetivo de que los beneficios económicos permanezcan en la región.

Al mismo tiempo, resaltó que estos eventos no solo buscan atraer visitantes, sino también preservar las tradiciones y fortalecer la unión familiar.

Finalmente, Haro Martínez reconoció el respaldo que han recibido por parte del gobernador del estado, ingeniero Manolo Jiménez Salinas, quien ha mostrado interés en impulsar el turismo como motor de desarrollo económico y social en la Región Carbonífera.

Con este apoyo, se espera que las actividades programadas marquen un precedente positivo para el crecimiento de esta cuenca.