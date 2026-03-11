Despedida a Jesús Romo: homenaje póstumo en Frontera por su dedicación a la seguridad

FRONTERA, COAHUILA.- Con sirenas encendidas, guardias de honor y el reconocimiento de sus compañeros, autoridades municipales y familiares, el policía municipal Jesús Francisco Romo Briones fue despedido con un homenaje póstumo tras su fallecimiento, luego de más de 33 años de servicio en la corporación.

El elemento, quien se desempeñaba recientemente como guardia en el Cefare, perdió la vida a consecuencia de un derrame cerebral en su domicilio ubicado en la colonia Elsa Hernández, había registrado antecedentes de problemas de presión.

Fue alrededor de las 11:00 de la mañana cuando el féretro arribó a las instalaciones de Seguridad Pública Municipal, donde ya lo esperaban compañeros de la corporación, familiares y sus tres hijos, quienes presenciaron el homenaje realizado en su honor.

Durante la ceremonia, los policías realizaron una guardia de honor mientras las sirenas de todas las unidades de la corporación se encendieron simultáneamente, como una forma de rendir tributo a los años de servicio que Romo Briones dedicó a la seguridad del municipio.

Al acto también asistieron la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú, el director interino de Seguridad Pública y el secretario del Ayuntamiento, Daniel López Gaytán, quienes acompañaron a los familiares del elemento.

Una de sus compañeras, la policía Antonia Rodríguez, recordó al oficial como un elemento comprometido y siempre dispuesto a orientar a los más jóvenes dentro de la corporación.

"Cuando entré hace más de 10 años él seguía activo y siempre te daba consejos, qué hacer y qué no, que revisáramos el reglamento y los artículos para hacer bien el trabajo. Nunca supe que tuviera una falta administrativa o que faltara. Se ponía el uniforme y lo respetaba; él mismo decía que respetaba mucho su uniforme y a la corporación", expresó.

Tras el homenaje, la alcaldesa se acercó a los familiares para expresarles sus condolencias y ofrecerles el apoyo del municipio en lo que requieran, por lo que la familia acordó acudir durante esta semana a la Presidencia Municipal.

Con evidente dolor, compañeros y familiares despidieron al oficial y acompañaron el cortejo fúnebre a bordo de las unidades de Seguridad Pública rumbo al panteón Guadalupe, en Monclova, donde se le dio el último adiós.