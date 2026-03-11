Accidente de tránsito deja heridos en Villa de Palaú: Anahí N y su hijo

VILLA DE PALAÚ, COAH.- Un accidente de tránsito registrado en el cruce de las calles Andrés Tanaka y Santos Degollado del barrio Los Cuervos de esta Villa, dejó como resultado dos personas heridas y daños materiales.

Elementos del Mando Coordinado de Seguridad Pública Municipal acudieron como primeros respondientes para tomar conocimiento de lo ocurrido.

Al lugar también se desplazaron bomberos y paramédicos de la Benemérita Cruz Roja Mexicana, quienes brindaron atención inmediata a la mujer afectada identificada con el nombre de Anahí N de 22 años de edad y a su hijo menor identificado como Nicolás N de 1 año y medio.

Trascendió que el conductor de una camioneta Honda tipo familiar, color blanco, identificado como Tomás N, al omitir un señalamiento de alto, terminó colisionando con la motocicleta donde viajaban tres personas, entre ellos el infante.

Como consecuencia del percance vial, la mujer sufrió laceraciones en distintas partes del cuerpo al igual que su pequeño, siendo trasladados a la sala de urgencias de la clínica 27 del IMSS para valoración médica.