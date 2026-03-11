Activistas piden justicia por perrito maltratado en Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- Un nuevo caso de presunto maltrato animal fue denunciado en el municipio de Frontera, luego de que un perrito fuera localizado con graves lesiones tras haber sido presuntamente quemado y perforado en sus genitales, además de ser arrojado a un arroyo en la colonia Independencia.

La denuncia fue difundida a través de la página Rescatando Patitas, desde donde activistas buscan dar a conocer lo ocurrido y pedir apoyo de la ciudadanía para identificar a los responsables de este acto de crueldad.

De acuerdo con la información compartida por rescatistas, el animal habría llegado previamente a un domicilio ubicado en la calle Coahuila, en la colonia Independencia. Sin embargo, en un video que fue proporcionado a la activista que difundirá el caso, se observa el momento en que una persona de ese domicilio presuntamente toma al perrito y lo arroja al arroyo, pese a que el animal ya se encontraba en muy mal estado.

Vecinos del sector señalaron como presunta responsable a una mujer identificada como Graciela, quien cuenta con un puesto de tortillas sobre la misma calle Coahuila. No obstante, activistas indicaron que corresponderá a las autoridades realizar las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos.

En las imágenes también se aprecia que el can presenta quemaduras severas, así como varias perforaciones en sus genitales, lesiones que presuntamente fueron provocadas de manera intencional.

El perrito habría permanecido varios días sufriendo sin recibir ayuda, situación que ha generado indignación entre defensores de los animales, quienes lamentaron que nadie mostrara empatía ni solicitara apoyo para brindarle atención médica.

Actualmente el animal está recibiendo atención y lucha por sobrevivir, aunque su estado de salud es considerado grave.

A través de redes sociales, los activistas hicieron un llamado a la ciudadanía para colaborar con información que permita identificar plenamente a los responsables de este acto de crueldad, señalando que el caso no debe quedar impune y que quienes resulten culpables deberán enfrentar las consecuencias legales correspondientes.