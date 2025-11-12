Yesica Sifuentes Zamora entrega recarpeteo en calle Juárez de Castaños

CASTAÑOS, COAHUILA.- Cumpliendo el compromiso de mejorar la infraestructura vial del municipio, la Alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora encabezó la entrega de la obra de recarpeteo en la calle Juárez en la zona centro, vialidad que luce totalmente renovada para beneficio de las familias castañenses.

Acompañada por integrantes del cabildo, funcionarios municipales y vecinos del sector, la presidenta municipal hizo entrega de esta obra que forma parte del compromiso de la administración por fortalecer la infraestructura vial y mejorar los servicios básicos en todas las colonias del municipio.

En esta obra también se realizó la rehabilitación de la línea de red de distribución de agua, así como las tomas domiciliarias y las de los negocios del sector, posteriormente se realizó el recarpeteo de la calle, colocando 230 metros cuadrados de concreto hidráulico, para garantizar que la vialidad quedara en las mejores condiciones.

En su mensaje, la presidenta municipal señaló que esta obra representa una más de las muchas acciones que se realizan dentro del plan de mejoramiento urbano que su administración impulsa con el apoyo del Gobernador del Estado, Manolo Jiménez Salinas.

Adelantó que en los próximos días se estarán entregando más obras en distintos puntos del municipio, como parte de la estrategia de cierre de año del programa de obra pública.

"Actualmente se está trabajando en el crucero de la calle Lerdo de Tejada, que se convierte en Belisario Domínguez al cruzar hacia la Independencia Sur. Este crucero era el único que nos faltaba por rehabilitar y sin duda viene a fortalecer todo el flujo vehicular y peatonal de esa zona", destacó la edil.

Asimismo, Sifuentes Zamora informó que continúan trabajando en los últimos detalles de la pavimentación de tres cuadras en la calle Ferrocarril, una obra que permitirá mejorar la circulación, especialmente los días de mayor afluencia, como los viernes en que se instala el tianguis popular conocido como "la pulga".

Finalmente, la alcaldesa reiteró su compromiso de continuar trabajando para seguir impulsando proyectos que generen bienestar y desarrollo para todas las familias de Castaños.

"Con acciones como esta seguimos fortaleciendo la infraestructura vial de nuestro municipio, brindando calles más seguras, funcionales y accesibles para peatones y automovilistas. De la mano de nuestro gobernador Manolo Jiménez Salinas, seguimos impulsando los proyectos que la ciudadanía necesita para que Castaños siga avanzando", concluyó Sifuentes Zamora.

Con la entrega de esta obra, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso con el mejoramiento de la infraestructura urbana y los servicios públicos, consolidando un Castaños más moderno, ordenado y con mejores oportunidades para todos.