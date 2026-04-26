Adultos mayores de San Buenaventura destacan en Castaños: Juegos Artísticos y Culturales

San Buenaventura, Coah.– Con gran entusiasmo y destacada participación, adultos mayores de San Buenaventura asistieron a la fase regional de los Juegos Artísticos y Culturales del Adulto Mayor, celebrados en el municipio de Castaños, Coahuila.

La delegación sambonense fue acompañada por la directora del DIF Municipal, Ilse Lozano, quien reconoció el talento, la energía y el compromiso de los participantes que representaron con orgullo a su municipio en distintas disciplinas culturales y recreativas.

La participación de la delegación sambonense

En la categoría de Declamación participó Sandra Luz Garza Jiménez.

Mientras que en Danza Folclórica participaron:

Dora Elia González Villasana, María Inés Verduzco Esparza, Esperanza Ramos Ledezma, Silvia Ceniceros Escobedo, María Tereza Castellanos Guerrero, Rebeca Lugo Frausto, María Elena Rodríguez Villarreal y María de Refugio Hernández Ontiveros.

Actividades recreativas y su impacto

Además, la delegación tomó parte en actividades recreativas como lotería, memorama y baile, fomentando la convivencia, el bienestar y la integración social de las y los adultos mayores.