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Coahuila

Adultos mayores de San Buenaventura destacan en Castaños: Juegos Artísticos y Culturales

La delegación sambonense, liderada por Ilse Lozano, mostró su talento en diversas disciplinas culturales y recreativas.

Por Staff / La Voz - 26 abril, 2026 - 08:17 a.m.
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      San Buenaventura, Coah.– Con gran entusiasmo y destacada participación, adultos mayores de San Buenaventura asistieron a la fase regional de los Juegos Artísticos y Culturales del Adulto Mayor, celebrados en el municipio de Castaños, Coahuila.

      La delegación sambonense fue acompañada por la directora del DIF Municipal, Ilse Lozano, quien reconoció el talento, la energía y el compromiso de los participantes que representaron con orgullo a su municipio en distintas disciplinas culturales y recreativas.

      La participación de la delegación sambonense

      En la categoría de Declamación participó Sandra Luz Garza Jiménez.

      Mientras que en Danza Folclórica participaron:

      Dora Elia González Villasana, María Inés Verduzco Esparza, Esperanza Ramos Ledezma, Silvia Ceniceros Escobedo, María Tereza Castellanos Guerrero, Rebeca Lugo Frausto, María Elena Rodríguez Villarreal y María de Refugio Hernández Ontiveros.

      Actividades recreativas y su impacto

      Además, la delegación tomó parte en actividades recreativas como lotería, memorama y baile, fomentando la convivencia, el bienestar y la integración social de las y los adultos mayores.

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