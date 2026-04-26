Sari Pérez Cantú celebra 25 años de Bomberos Frontera: un legado de servicio

Frontera, Coah.- Con motivo del 25 aniversario del Departamento de Bomberos de Frontera, la alcaldesa Sari Pérez Cantú, junto a su administración, expresó un amplio reconocimiento a esta corporación que, a lo largo de los años, se ha consolidado como pilar en la protección y auxilio de la ciudadanía. Esta conmemoración celebra la entrega de generaciones de hombres y mujeres al servicio de la comunidad.

El actual comandante Oziel Flores Puente, recordó que la historia de esta institución se remonta al 26 de abril de 2001, durante la administración del doctor Esteban Martínez, cuando se concretó la creación formal de la corporación, tras varios intentos impulsados por el comandante Leopoldo Galván Olvera, quien se convirtió en su primer líder.

En sus inicios, los Bomberos operaban desde un pequeño espacio ubicado detrás de la Presidencia Municipal, con un grupo de 28 elementos fundadores que, con recursos limitados pero gran vocación, comenzaron a brindar servicio a la población. Desde entonces, la corporación ha mantenido una característica distintiva: la atención integral, incluyendo servicios de ambulancia y atención a personas lesionadas y quemadas. Los Segundos Comandantes fueron Juvencio Valdés Cabello y José Fernando de los Santos mientras que los responsables de Turno fueron Mario Hernández Aguilar, Enrique Morales Ortiz, Jesús Mendoza Valdés, Esteban Pérez Tavera, José Luna Pecina, y Emanuel Villa.

Se estima que el departamento ha brindado cerca de 75 mil servicios, reflejo del compromiso, profesionalismo y entrega de sus integrantes. Muchos de ellos provenían de instituciones como bomberos de Monclova, Cruz Roja, Águilas Doradas y otros grupos de rescate, consolidando una base sólida de espíritu de servicio. A un cuarto de siglo de su fundación, la alcaldesa reiteró su felicitación a todos los elementos activos y retirados, reconociendo su valentía y vocación. "Bomberos Frontera es orgullo de nuestro municipio; su historia está escrita con esfuerzo, sacrificio y heroísmo", destacó, al tiempo que refrendó el compromiso de seguir fortaleciendo esta noble institución.