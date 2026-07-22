Yesica Sifuentes entrega rehabilitación del pozo de agua en Castaños

Castaños, Coah.- Cumpliendo el compromiso de atender las principales necesidades de las comunidades rurales, la alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora encabezó la entrega de la rehabilitación del pozo de agua del ejido Los Lirios, una obra que fortalece la infraestructura básica y garantiza un mejor abastecimiento del vital líquido para las familias de esta comunidad.

La obra consistió en el equipamiento del pozo con una nueva bomba, la instalación de un sistema de paneles solares para optimizar su funcionamiento, así como la colocación de manguera que permitirá conducir el agua directamente hasta los hogares de las y los ejidatarios, mejorando la eficiencia del servicio.

La alcaldesa destacó que llevar infraestructura de calidad a los ejidos es una prioridad para su administración, ya que permite atender de manera directa las necesidades más sentidas de la población y elevar la calidad de vida de quienes habitan en las comunidades rurales.

Indicó que todas estas acciones son posible gracias al trabajo coordinado con el Gobernador Manolo Jiménez Salinas, lo que permite que lleguen más obras tanto a las comunidades rurales como a la cabecera municipal.

"Nuestro compromiso es seguir trabajando cerca de la gente, escuchando sus necesidades y respondiendo con obras que realmente mejoren su vida diaria, seguiremos fortaleciendo la infraestructura de nuestros ejidos para que las familias cuenten con mejores servicios", expresó la edil.

Asimismo, Sifuentes Zamora subrayó que su gobierno continuará impulsando acciones que contribuyan al desarrollo del campo, mediante proyectos que mejoren los servicios básicos y generen beneficios permanentes para las familias castañenses.

Con este tipo de obras, el Gobierno Municipal de Castaños mantiene una estrategia de atención permanente a las comunidades rurales, priorizando inversiones en infraestructura que permitan construir un municipio con mejores condiciones de bienestar, desarrollo y oportunidades para todas y todos.