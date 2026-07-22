Saltillo: curso de tanatología gratuito para quienes perdieron mascotas

SALTILLO, COAH.- La regidora Amal Esper anunció la realización de un curso gratuito de tanatología dirigido a personas que han perdido una mascota. La convocatoria será publicada el próximo 1 de agosto, mientras que las sesiones se desarrollarán durante septiembre en modalidad virtual.

La edil explicó que el curso estará a cargo de una persona especialista en tanatología y contará, en una primera etapa, con un cupo aproximado de 15 participantes. "El primero de agosto se va a lanzar esta convocatoria. Va a ser completamente gratuito y todo septiembre se impartirá el curso. Serán cinco días de manera virtual con una persona especialista. Ahí podrán consultar las bases", señaló.

Agregó que, si la demanda supera el número de lugares disponibles, se analizará la apertura de un nuevo grupo. Durante la entrevista, Amal Esper señaló que la pérdida de una mascota representa un proceso de duelo que con frecuencia no es comprendido por quienes no han convivido con animales de compañía. Indicó que, para muchas personas, las mascotas forman parte de la familia y, en algunos casos, brindan apoyo emocional, como ocurre con niñas y niños con autismo. "Muchas personas no tienen esa empatía porque nunca han vivido con una mascota, pero no saben el dolor que se siente cuando pierdes a una compañera de vida. Para muchas personas representan un apoyo muy importante", expresó.

La regidora también lamentó los recientes casos de crueldad animal y consideró que quienes trabajan en favor de la protección de los animales han sido objeto de ataques. Asimismo, reconoció el trabajo de las autoridades y de los medios de comunicación que, dijo, difunden información de manera responsable sobre estos hechos. "Es crueldad animal y tiene que pagarse; tiene que haber consecuencias. No importa quién sea, de dónde venga o de qué familia sea, estos casos no pueden quedar impunes", afirmó.