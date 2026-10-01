Yesica Sifuentes Zamora entrega 206 despensas en Castaños

Castaños, Coah.- Como parte de las acciones encaminadas a respaldar a los sectores más vulnerables de la comunidad, la alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora llevó a cabo la entrega de 206 despensas de apoyo alimentario a adultos mayores del DIF, acercando este beneficio directamente a quienes requieren acompañamiento y atención.

Durante la jornada, la presidenta municipal destacó la importancia de mantener un contacto cercano con la población, especialmente con las personas adultas mayores, reconociendo que su experiencia, dedicación y esfuerzo han sido fundamentales para construir y fortalecer a la comunidad.

Señaló que este tipo de apoyos representa una herramienta importante para contribuir al bienestar de las familias y atender necesidades que impactan directamente en su calidad de vida, particularmente entre quienes se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad.

"Agradezco al DIF Coahuila, a la presidenta honoraria Liliana Salinas Valdés y al gobernador Manolo Jiménez Salinas, por impulsar acciones que permiten que los beneficios lleguen de manera directa a las familias", detalló la edil.

Asimismo, Sifuentes Zamora refrendó el compromiso de continuar trabajando de manera coordinada y cercana a la ciudadanía, sumando esfuerzos para atender las necesidades de los distintos sectores de la población y brindar acompañamiento a quienes más lo requieren.

La entrega de estas 206 despensas representa, además, una muestra de que el trabajo conjunto entre los distintos niveles de gobierno permite fortalecer los programas de apoyo social y mantener una atención permanente a los adultos mayores.