Castiga la ola de calor a San Buena

SAN BUENAVENTURA COAH-. El intenso calor ha provocado apagones durante días en distintos sectores del municipio, además de que el consumo del agua se elevó a más del doble, así lo comentó Hugo Lozano Sánchez el alcalde de San Buenaventura.

El alcalde platicó con gente de la CFE, es entendible la respuesta que le dieron pues hay sobrecarga, la gente tienen aparatos encendidos durante todo el día para enfriar sus viviendas, aparatos de agua y de aire seco, son utilizados más tiempo.

1 / 2 Intenso calor ocasiona mayor consumo de agua. 2 / 2 Apagones durante días en San Buenaventura. ❮❯

“A veces no se da abasto porque el calor ha sido intenso, solamente esperan que puedan restablecer lo más pronto posible antes de que se afecte tanto”, comentó el alcalde.

En el caos del agua potable mucha demanda que hay, se han hecho trabajos antes de la temporada se corrigieron problemáticas, dijo que están enfocados en que se tenga lo necesario para que no falte el agua.

Señaló que ha disminuido la presión del agua por más trabajo que se haga del bombeo de agua, no se da abasto, cuando está nublado o no hace calor hay menos consumo por eso hay más agua y presión.

Comentó también que trabajan en otra obra con el estado para aumentar más los caudales que se tienen de agua y poder seguir apoyando a la gente, la demanda ha sido muy alta, ha sido más del doble, buscan la forma de poder suministrar lo necesario, hay baja presión en varios sectores.

El alcalde dijo que se ha hecho una interconexión de pozos que vienen de San Martín para conducir el agua a sectores donde faltaba en unos días funcionará al 100% para poder brindar el servicio a todos los ciudadanos, dijo que normalmente son alrededor de 100 litros por segundo, hoy son hasta 160 litros por segundo.