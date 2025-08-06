Hilda Natalia recupera libertad con brazalete tras robo en Hotel Holiday Inn

La mañana de este miércoles se llevó a cabo una audiencia de revisión de medidas cautelares en el Centro de Justicia Penal de Frontera, en la que Hilda Natalia N., una de las recamareras señaladas como posible responsable del robo de 1.5 millones de pesos a un huésped del hotel Holiday Inn, obtuvo su libertad condicionada mediante la imposición de un brazalete electrónico.

El caso se encuentra bajo la causa penal 724/2025 y ha generado atención por el monto del dinero presuntamente sustraído. Hilda Natalia permanecía recluida en el penal de Piedras Negras, luego de que, en la audiencia inicial, su defensa no lograra acreditar los elementos suficientes para evitar la prisión preventiva, al considerar el juez el riesgo de sustracción de la acción penal, quedó en prisión preventiva justificada.

Con el paso de los días, su equipo legal presentó nuevas pruebas, incluyendo documentos del registro catastral, que demostraron que Hilda contaba con arraigo domiciliario. Estos elementos fueron fundamentales para que el juez Oscar Cadena determinara modificar las medidas cautelares y ordenara su libertad.

Entre las condiciones impuestas se encuentran, el uso del brazalete electrónico, la prohibición de salir del estado de Coahuila, no acercarse a la víctima, ni tener comunicación con Clarisa N., la otra imputada en el caso.

Hasta el momento, no se ha dictado sentencia. El proceso legal continúa en curso mientras Hilda enfrentará las siguientes etapas judiciales en libertad, bajo estrictas restricciones.