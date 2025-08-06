Alcalde de Monclova y alcaldesas presentan Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable

Monclova, Coah.- En coordinación con el Gobernador Manolo Jiménez, por medio de la Subsecretaría de Transporte y Movilidad, que encabeza Fernando Simón Gutiérrez, el alcalde de Monclova, Carlos Villarreal junto a las alcaldesas de Frontera, Sara Irma Pérez Cantú y de Castaños, Yesica Sifuentes Zamora, realizaron la presentación del Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable (PIMUS). Ésta iniciativa coloca a la región como pionera en la planeación urbana sustentable, al impulsar un modelo de movilidad moderno, accesible y eficiente.

El proyecto, que contempla la participación activa de los municipios de Monclova, Frontera y Castaños, se basa en una visión conjunta para mejorar el traslado diario de las y los ciudadanos, reducir emisiones contaminantes, y fortalecer el uso del transporte público y la movilidad alternativa.

En el evento participaron también el subsecretario de Gobierno en la Región Centro, Sergio Sisbeles Alvarado; el diputado local Alfredo Paredes; y funcionarios municipales del área de transporte y vialidad.

Carlos Francisco González Haro, director general de Gatsystem, empresa encargada del desarrollo técnico del proyecto, explicó que el PIMUS promueve una movilidad urbana respetuosa con el medio ambiente, accesible para todos los sectores de la población, y basada en la planeación participativa y a largo plazo.

El alcalde Carlos Villarreal destacó que el éxito de este plan radica en la suma de esfuerzos: "Este es un proyecto intermunicipal donde cada ciudad está poniendo de su parte, y lo estamos haciendo en equipo con el gobernador Manolo Jiménez, con visión, responsabilidad y compromiso. El objetivo final es claro: que nuestra gente tenga mejores condiciones de movilidad, más seguras, más accesibles y más dignas", señaló.

El Gobierno Municipal de Monclova reafirma su compromiso de seguir trabajando con el Gobierno del Estado y los municipios de la región, para consolidar una agenda metropolitana que genere mejores oportunidades y calidad de vida para todas y todos.