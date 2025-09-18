Inicia temporada de caza de borrego en Candela, Coahuila

CANDELA, COAHUILA.- La temporada de turismo cinegético ha comenzado oficialmente en el municipio de Candela, y con ella, una importante derrama económica para la región. Así lo dio a conocer el alcalde Fernando Juárez, quien destacó que esta actividad atrae cada fin de semana entre 100 y 200 cazadores, nacionales y extranjeros.

"Empezamos la temporada de turismo cinegético, nos visitan ya todos los fines de semana para la cacería del borrego, y esperamos que vengan más personas para disfrutar de este tipo de turismo en otoño e invierno", afirmó el edil.

Juárez subrayó que aproximadamente el 20% de los visitantes provienen del extranjero, lo que posiciona a Candela como un destino atractivo dentro del turismo especializado. Además, señaló que el municipio cuenta con una gran población de borrego, lo que garantiza una experiencia satisfactoria para los cazadores.

La llegada constante de visitantes beneficia directamente a los ranchos y ejidos donde se lleva a cabo la actividad, así como a distintos sectores locales: guías de caza, restaurantes, hoteles, talleres mecánicos y vulcanizadoras.

"La derrama económica es muy importante. Los dueños de ranchos, los jóvenes que trabajan como guías y varios comercios locales se ven beneficiados cada fin de semana", detalló.

Finalmente, el alcalde aseguró que Candela mantiene condiciones óptimas de seguridad, gracias al trabajo coordinado entre las fuerzas del orden, lo que incrementa la confianza entre los turistas y refuerza la imagen del municipio como un destino seguro para el turismo cinegético.