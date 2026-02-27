Lizeth Muñoz se convierte en referente de motomandados en Sabinas

SABINAS COAH.- Lizeth Muñoz de la Rosa es una mujer valiente que decidió incursionar en el servicio de motomandados en esta ciudad, para mejorar sus ingresos. Con un trabajo principal como asesora de ventas en una compañía de internet, Lizeth encontró en el servicio de motomandados una forma de aumentar su solvencia económica.

"Me siento muy a gusto con este trabajo, me siento orgullosa porque es un trabajo que muchos pueden decir que es solamente para hombres, pero no, no es así", dijo Lizeth. La entrevista invitó a otras mujeres a seguir su ejemplo y a no tener miedo de incursionar en este tipo de trabajos.

Lizeth cuenta con el apoyo de sus compañeros de oficio, quienes le han brindado recomendaciones y consejos para mantenerse segura en el tráfico. "Me han apoyado bastante desde que yo inicié, tengo apenas seis meses, pero me he sentido muy apoyada y respaldada por ellos", agregó.

Aunque inicialmente no sabía manejar motos, Lizeth aprendió a hacerlo en solo seis meses. "Aprendí desde cero, nunca había manejado una moto, pero sí se puede", dijo con orgullo. Antes de incursionar en el servicio de motomandados, Lizeth cumplía su trabajo en su vehículo, pero decidió cambiar a la moto por ser más práctica y económica.

"Me siento muy segura ahora que ando en moto, agarré mucha seguridad y experiencia", concluyó Lizeth. Su mensaje para las mujeres es claro: "Siempre para adelante, échenle muchas ganas, sí se puede y sean muy valientes".