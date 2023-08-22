Celebra Frontera Día del Bombero

FRONTERA COAH.- Se celebró el Día Nacional del Bombero en Frontera, una heroica labor que se realiza en beneficio de la comunidad por eso autoridades municipales brindaron un gran reconocimiento a los elementos que integran la corporación.



Fue en el 2001 cuando una persona emprendedora junto con Leopoldo Galván Loera iniciaron en Frontera con este exitoso proyecto, actualmente se brindan 2 mil 800 servicios por año, un promedio de 8 servicios al día el 70% son atenciones pre hospitalarias y el resto son servicios de bomberos, el departamento de Protección Civil y Bomberos o son paramédicos o son Bomberos.

Jonathan Omar Camacho Medrano, de 18 años de edad tiene más de un año de pertenecer a esta corporación, es el bombero que corrió la carrera de 21 K con su equipo de bomberos, él entró por hacer el servicio social, fue a Bomberos y poco a poco le fue gustando hasta que ingresó como voluntario y después cumplió la mayoría de edad hasta que lo integraron al cuerpo de bomberos.

Para él significa mucho pertenecer a esta corporación porque es como una terapia, un lugar donde se puede distraer y también aprender de sus compañeros y de las personas, de la vida en general.

Comentó que en esta labor no importa si estás cansado o no, hay personas a las que tienes que ayudar y no mezclar de cierta forma los sentimientos con el servicio que se está por brindar, es muy difícil pero recibe el apoyo de sus compañeros así conforme pasa el tiempo aprende muchas cosas.

Uno de los servicios que le han tocado es ver a personas fallecer, ya sea ir en la ambulancia y llegar al lugar y no poder hacer nada, lo mejor es cuando la gente te agradece por salvar sus bienes o su vida.

Su familia le dice que es peligroso pero mientras a él le guste seguirá haciéndolo y perfeccionando el servicio que brinda a los ciudadanos, agradeció la oportunidad que le han brindado en esta corporación donde son todos una familia.