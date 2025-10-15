Niria Isabel Ayala de Flores convoca a la Quinceañera Comunitaria 2025 en Coahuila

San Buenaventura, Coahuila; 15 de octubre de 2025.- El Gobierno Municipal de San Buenaventura invita a todas las jóvenes sambonenses a participar en la Quinceañera Comunitaria 2025, un evento lleno de magia, ilusión y alegría donde celebraremos juntos este momento tan especial.

La Presidenta Honoraria del DIF San Buenaventura, Niria Isabel Ayala de Flores, junto a la Directora Ilse Lozano, convocan a las jóvenes que cumplieron o cumplirán 15 años durante 2025 para formar parte de esta hermosa tradición que une a las familias y fortalece los lazos de nuestra comunidad.

"Esta es una oportunidad para vivir una fiesta inolvidable, rodeada del cariño de la familia, amigos y sociedad sambonense", expresó la Presidenta del DIF.